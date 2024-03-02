Никарагуа официально обратилась в Международный суд ООН с обвинением в адрес Германии о нарушении Конвенции о предупреждении геноцида, связанным с действиями в секторе Газа, сообщает пресс-служба суда.

Согласно заявлению, Никарагуа утверждает, что Германия, «оказывая политическую, финансовую и военную поддержку Израилю и прекращая финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), содействует совершению геноцида». Также Никарагуа призвала суд применить временные меры в отношении Германии.

Германия начала военную поддержку Израиля еще до эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС 7 октября, однако значительно нарастила экспорт военной техники с началом боевых действий. Reuters и dpa отмечают, что большая часть разрешений на поставку техники была выдана после 7 октября 2023 года.

Решение Берлина остановить финансирование БАПОР в январе 2024 года последовало после обвинений министра обороны Израиля Йоава Галанта об участии сотрудников БАПОР в нападении ХАМАС. Галант осудил «терроризм под прикрытием гуманитарной деятельности» как позор для ООН.

Этот иск Никарагуа следует за подобным обвинением от Южно-Африканской Республики против Израиля, связанным с нарушениями Конвенции о геноциде в секторе Газа.

В январе Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить действия, нарушающие конвенцию, однако не потребовал прекращения военной операции в регионе.