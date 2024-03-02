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Палестина обратилась к Европе
На Анталийском дипломатическом форуме глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики призвал европейские страны признать Палестинское государство и подчеркнул важность палестинского управления в Газе
Палестина обратилась к Европе
Анталийский дипломатический форум / Фото: АА / Others
2 марта 2024 г.

Глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики обратился к странам Европы с призывом признать Палестинское государство.

Выступая на 3-м Анталийском дипломатическом форуме, он заявил: «Эти страны [страны Европы] должны взять на себя инициативу, и эта инициатива может начаться с признания Палестинского государства».

Аль-Малики также призвал мусульманские страны и международное сообщество к активной позиции по вопросам Ближнего Востока, подчеркивая необходимость противодействия действиям Израиля: «Мы должны помешать многовековым усилиям Израиля изменить статус-кво».

Министр выразил уверенность в том, что управление сектором Газа должно оставаться в руках палестинцев: «Единственная уполномоченная и легитимная администрация, которая будет действовать в Газе отныне, — это Палестинская администрация. В Газе будет палестинская администрация, как и на Западном берегу Иордана».

Кроме того, было объявлено о предстоящем визите президента Палестины Махмуда Аббаса в Анкару 5 марта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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