ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Иранцы проигнорировали выборы
По неофициальным данным, текущие парламентские выборы в Иране — самые непопулярные за последние 40 лет
Иранцы проигнорировали выборы
Иранцы проигнорировали выборы / Photo: Reuters
2 марта 2024 г.

Явка на парламентских выборах в Иране достигла исторического минимума — около 40%. Об этом сообщают местные СМИ в субботу.

Мохаммад Хатами, первый президент-реформатор Ирана, был среди тех, кто бойкотировал голосование в пятницу.

«Молчаливое большинство» — таков был заголовок на первой полосе прореформенной газеты «Хам Михан», которая также оценила явку примерно в 40%.

Газеты «Хамшахри» и «Кайхан» сообщили, что явка на выборах составила около 40%. Это соответствует официальным опросам, проведенным накануне выборов, согласно которым в голосовании приняли бы участие около 41% иранцев, имеющих право голоса.

Газета «Хамшахри» назвала явку «25-миллионной пощечиной» призывам к бойкоту выборов, опубликовав заголовок на первой полосе рядом с изображением бюллетеня, ударившего по лицу президента США Джо Байдена.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил «врагов» Ирана в попытках посеять отчаяние среди иранских избирателей.

Министерство внутренних дел объявит официальную цифру явки позднее в субботу. Если озвученные прежде неофициально данные будут подтверждены, это будет самая низкая явка в Иране с 1979 года.

На парламентских выборах 2020 года явка в Иране упала до 42,5% с примерно 62% в 2016 году.

Выборы проходят после антиправительственных протестов в 2022-23 годах, которые переросли в самые серьезные политические потрясения в Иране за 40 лет и совпали с растущим разочарованием в связи с экономическими проблемами страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us