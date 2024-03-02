Явка на парламентских выборах в Иране достигла исторического минимума — около 40%. Об этом сообщают местные СМИ в субботу.

Мохаммад Хатами, первый президент-реформатор Ирана, был среди тех, кто бойкотировал голосование в пятницу.

«Молчаливое большинство» — таков был заголовок на первой полосе прореформенной газеты «Хам Михан», которая также оценила явку примерно в 40%.

Газеты «Хамшахри» и «Кайхан» сообщили, что явка на выборах составила около 40%. Это соответствует официальным опросам, проведенным накануне выборов, согласно которым в голосовании приняли бы участие около 41% иранцев, имеющих право голоса.

Газета «Хамшахри» назвала явку «25-миллионной пощечиной» призывам к бойкоту выборов, опубликовав заголовок на первой полосе рядом с изображением бюллетеня, ударившего по лицу президента США Джо Байдена.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил «врагов» Ирана в попытках посеять отчаяние среди иранских избирателей.

Министерство внутренних дел объявит официальную цифру явки позднее в субботу. Если озвученные прежде неофициально данные будут подтверждены, это будет самая низкая явка в Иране с 1979 года.

На парламентских выборах 2020 года явка в Иране упала до 42,5% с примерно 62% в 2016 году.

Выборы проходят после антиправительственных протестов в 2022-23 годах, которые переросли в самые серьезные политические потрясения в Иране за 40 лет и совпали с растущим разочарованием в связи с экономическими проблемами страны.