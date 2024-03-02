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Бундесвер вновь «отличился»
Министерство обороны Германии выражает обеспокоенность по поводу возможной утечки информации о переговорах офицеров ВВС ФРГ, касающихся потенциального удара по Крымскому мосту
Бундесвер вновь «отличился»
Олаф Шольц и военнослужащие бундесвера / Фото: Reuters / Others
2 марта 2024 г.

Министерство обороны Германии выражает опасения относительно возможной утечки информации после того, как журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил о публикации фрагмента переговоров немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту.

«В минобороны встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», – цитирует издание одного из собеседников.

Скандальный разговор велся офицерами ВВС ФРГ по открытым каналам на платформе WebEx, которая считается относительно уязвимой для прослушивания. Отмечается, что ведение онлайн-переговоров через эту платформу является обычной практикой, при этом один из участников подключился к дискуссии, находясь в Сингапуре, через мобильный телефон.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора четырех офицеров бундесвера, датированную 19 февраля. В ходе беседы военные пришли к выводу, что для уничтожения Крымского моста потребуется более 20 ударов дальнобойными ракетами. Участие в разговоре приняли начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте, заявила Симоньян.

В ответ на эти события агентство DPA сообщило, что Министерство обороны ФРГ намерено проверить факт возможного перехвата сообщений ВВС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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