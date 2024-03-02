На пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление относительно решения Еревана ухудшить отношения с Москвой.

«Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с Российской Федерацией, на обвинение России во всем, что произошло с Карабахом. Это не по-союзнически, конечно», — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что Армении необходимо определиться относительно своего статуса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а РФ находится в ожидании ответа от Еревана. Он также указал на необходимость учета заявлений армянского руководства при планировании будущих шагов России и подчеркнул безальтернативность урегулирования отношений между Ереваном и Баку на основе трехсторонних заявлений России, Азербайджана, и Армении.

Глава МИД РФ выразил обеспокоенность по поводу инвектив в адрес Москвы, звучащих в Ереване, и отметил, что некоторые армянские деятели считают ошибкой сотрудничество с Россией за последние три десятилетия.

«Отсюда же заявления официальных лиц о том, что в сентябре 2020 года именно Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению, ну и прочие характеристики нашей страны как виновной во всем и вся, включая «предательство народа Карабаха», — описал ситуацию Лавров. Дипломат опровергнул обвинения в адрес России, подчеркнув роль РФ в прекращении войны на Южном Кавказе.

Лавров также опроверг заявления о том, что ОДКБ оставила Армению в беде во время конфликта с Азербайджаном, уточнив, что организация предложила развернуть миротворческую миссию наблюдателей на армянской территории в ответ на просьбу Еревана.