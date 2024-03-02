Данья присоединилась примерно к 100 тыс. других жителей Мичигана, которые отдали свой голос Трампу. Так они выразили свое неприятие политики действующего президента Байдена по вопросу Израиля и Палестины.

Данья рассказала журналистам Middle East Eye, что «ни в коем случае» они не проголосовали бы за человека, который допустил «убийство 30 000 человек и ел мороженое, пока говорил о возможном прекращении огня».

В Мичигане проживает около 300 тыс. человек ближневосточного происхождения. С точки зрения избирательного влияния, они играют ключевую роль в результатах от «колеблющегося штат».

Такое количество считается достаточным, чтобы добиться незначительного, но определяющего перевеса. В 2016 году Дональд Трамп стал первым республиканцем, победившим в Мичигане с 1988 года. Он опередил Хиллари Клинтон почти на 11 000 голосов. Напротив, в 2020 году Байден обеспечил себе Мичиган с перевесом примерно в 150 000 голосов.

Многие молодые американцы арабского и мусульманского происхождения, как и Данья, присоединились к протестному голосованию против Джо Байдена.

«Поверьте мне, я знаю, что Трамп не ангел. Но кто решил, что Байден — меньшее из двух зол? Честно говоря, меня даже не волнует, выиграет или проиграет Трамп. <…> Я буду голосовать за Трампа, потому что могу, — сказала она. Азиз Мохаммед, студент колледжа в Пенсильвании, сказал, что не уверен, будет ли Трамп лучше Байдена. Но добавил, что отказывается «голосовать за человека, который фактически допустил убийство» его родственников и друзей в Газе».

В интервью CNN журналист Мехди Хасан сказал , что «Джо Байден способен взять трубку и положить конец этой войне». «Он может позвонить премьер-министру Израиля и сказать: «Мы вас отключаем». Он не сделал этого после 10 тыс. погибших, 20 тыс. погибших. Сегодня мы пересекаем рубеж в 30 000 мертвых. Следует задаться вопросом, почему так происходит» — говорит Хасан.

«Потому что 30 000 невинных людей не погибли под его присмотром» — говорит Мохаммед, студент из США, который также присоединился к голосованию за Дональда Трампа.

Имран Сальха, имам Исламского центра Детройта, потерял свою родственницу 12 октября. Она была убита выстрелом в спину израильскими поселенцами в городе Дейр-Джарир, ее сын получил ранение в нону и плечо.

«Я просто хочу, чтобы ты прекратил убивать мою семью», — сказал Сальха, говоря о Байдене.

Он рассказал, что когда он сидел за обеденным столом с мусульманской молодежью, они сказали ему, что готовы «понести краткосрочные потери ради долгосрочной выгоды».

«Мы будем учить всех лидеров в будущем, что крах их политической карьеры может произойти от рук тех, кто поддерживает Палестину. Наша цель состоит в том, чтобы история зафиксировала, что Байден потерял президентский пост и был президентом на один срок из-за того, что он сделал с палестинцами», — сказал Сальха.

В декабре стартовала кампания «Откажись от Байдена». Мусульманские организаторы из Аризоны, Флориды, Джорджии, Миннесоты, Невады и Пенсильвании собрались вместе, чтобы объявить о скоординированных усилиях по распределению голосов. Цель — гарантировать, что Байден не получит второй срок на посту из-за его твердой поддержки военного нападения Израиля на сектор Газа.

Том Фаччине — директор по исследованиям ислама и общества в Институте исламских исследований. Он также принимал участие в кампании «Отказаться от Байдена». Он объяснил, что избиратели-мусульмане не являются одним блоком, заявив, что есть те, кто поддерживает Трампа, есть те, кто поддерживает третью партию, и те, кто вообще не будет голосовать.

«В чем мы можем объединиться, так это в том, чего делать не следует. И это должно иметь достаточный эффект, чтобы изменить политические расчеты обеих партий», — сказал Фаччине.