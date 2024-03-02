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В Одессе объявлен траур
Ночная атака российских беспилотников привела к жертвам и разрушениям в Одессе. Президент Зеленский призывает к усилению ПВО
В Одессе объявлен траур
Удар БПЛА по Одессе / Фото: ГСЧС Украины / Others
2 марта 2024 г.

В ночь на субботу в результате удара беспилотника по Одессе был поврежден многоэтажный жилой дом. Местные власти сообщают о пяти погибших, среди которых трехлетний ребенок, и восьми раненых.

На месте происшествия работают спасатели, коммунальные и аварийные службы, оказывается медицинская помощь пострадавшим.

Из-за атаки также пострадали инженерные сети и котельная, что привело к отключению отопления в соседних домах. Одесский городской совет сообщил, что 3 марта в городе и области объявлен день траура.

«Россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака «Шахедов»: Харьков, Одесса, города Сумской области. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир. <...> Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО — это то, что сохраняет жизни», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в связи с атакой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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