Переговоры о перемирии в Газе должны возобновиться в Каире в воскресенье. Об этом сообщили в субботу два египетских источника в органах безопасности. Одно из израильских СМИ сообщило, что Израиль не будет посылать делегацию, пока не получит полный список израильских пленных.

Египетские источники сообщили, что делегации Израиля и ХАМАС должны прибыть в Каир в воскресенье. По их словам, инцидент в четверг, когда более 100 палестинцев были убиты израильским огнем в ожидании гуманитарной помощи, подтолкнул переговорщиков к спешке.

«Мы надеемся, что нам удастся достичь прекращения огня до Рамадана», — сказал министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики во время визита в Турцию.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что надеется на прекращение огня к началу мусульманского поста Рамадан, который начнется 10 марта.

Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры с помощью посреднических усилий Египта и Катара, не дали никаких комментариев.

Согласно данным органов здравоохранения Газы, в результате наступления Израиля на Газу погибло более 30 тыс. палестинцев. ООН предупреждает, что четверть населения находится на грани голода.