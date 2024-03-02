Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что палестинское государство является необходимым условием стабильности всего региона. Об этом он высказался на полях Анталийского дипломатического форума в Турции.

«Мы убеждены в том, что палестинское государство — не прихоть, не просто решение ООН, которое когда-то приняли. Это решение, без выполнения которого нельзя остановить насилие на Ближнем Востоке» — заявил Лавров.

Он добавил, что без палестинского государства невозможно успокоить «арабскую улицу», которая «видит несправедливость и видит, как эту несправедливость пытаются увековечить».

Он также предложил участникам движений ФАТХ и ХАМАС объединиться на общей платформе.

«Прежде всего, призываем ФАТХ и ХАМАС объединиться, примириться на тех условиях, которые содержатся в платформе Организации освобождения Палестины», — сказал он, отметив, что платформа признает государство Израиль.

«Тогда не было бы предлогов для того, чтобы блокировать возобновление прямых палестино-израильских переговоров», — добавил министр.