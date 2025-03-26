ПОЛИТИКА
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Британцы не хотят делиться секретами с США
Лондон думает сократить передачу разведданных американцам из-за утечки в мессенджере
Британцы не хотят делиться секретами с США
Британия потеряла доверие к США из-за утечки данных в Signal / Reuters
26 марта 2025 г.

Британия может сократить передачу разведданных Вашингтону после недавнего скандала, связанного с утечкой секретной информации из Белого дома, заявили в парламенте королевства. 

Либеральные демократы требуют от властей прекратить делиться данными с США. Инцидент с попаданием журналиста в закрытый чат, где обсуждался американский удар по Йемену, вызвал вопросы о надежности Вашингтона как партнера.

Демократы призвали лейбористов провести полномасштабный пересмотр разведывательного сотрудничества с США. 

«Их хаотичный подход к безопасности означает, что рано или поздно наша разведывательная информация тоже может быть раскрыта», — заявил лидер партии Эд Дэви.

Депутат-либерал Майк Мартин, бывший сотрудник военной разведки, отметил, что назначение Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США усилило обеспокоенность, поскольку она «не раз повторяла нарративы нашего главного противника — России». 

Также сообщается, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф находился в Москве, когда участвовал в чате в Signal, что потенциально поставило конфиденциальные данные под угрозу перехвата российскими спецслужбами.

Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард выступил против этой меры. Он заверил, что уровень оперативной безопасности страны остается высоким, а британские военные не пострадали от утечки. Однако он признал, что в случае аналогичного инцидента в Британии последовали бы дисциплинарные меры.

Несмотря на то, что Великобритания делится разведданными в рамках НАТО, ее сотрудничество с США особенно тесное благодаря соглашению «Пять глаз». Однако растет мнение, что Британии следует активнее развивать сотрудничество с европейскими партнерами.

Тем не менее, опрошенные The Guardian эксперты предостерегают от резких шагов. «Альтернатив у Великобритании пока нет, — считает профессор Ноттингемского университета Дэн Ломас. — США обладают самыми мощными возможностями в сфере разведки».

Бывший посол Великобритании в США Ким Даррок признал, что произошедшее — «серьезный, если не сказать, необъяснимый» провал в безопасности. Однако, по его мнению, это не приведет к разрыву англо-американских разведывательных связей.


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