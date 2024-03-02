Американские военные грузовые самолеты C-130 в субботу сбросили продовольствие над сектором Газа. Об этом сообщили три американских чиновника. Они назвали это первым этапом чрезвычайной гуманитарной помощи, санкционированной президентом Байденом после того, как более 100 палестинцев, стоявших в очереди за гуманитарной помощью, были убиты израильскими войсками.

Три самолета сбросили 66 грузов, содержащих около 40 тыс. порций еды, утром в Газу, сообщили на условиях анонимности два источника из органов американской власти.

Грузы, по словам одного из них, были сброшены на юго-западе Газы, на пляже вдоль средиземноморского побережья. Ожидается, подобные мероприятия, обещанные президентом США в пятницу, продолжатся. Помощь будет координироваться с Иорданией, которая также проводила воздушные десанты для доставки продовольствия в Газу.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил в пятницу, что воздушные десанты планируются для безопасной доставки срочной гуманитарной помощи людям на земле. Он добавил, что хотя Соединенные Штаты считают, что такие меры помогут справиться с тяжелой ситуацией в Газе, они не заменят грузовики, которые могут доставить гораздо больше помощи и более эффективно.

По словам Кирби, воздушные десанты имеют преимущество перед грузовиками, поскольку самолеты могут быстро доставить помощь в определенное место. Но с точки зрения объема, воздушные суда будут «дополнением, а не заменой наземной транспортировки».

С начала войны 7 октября Израиль запретил поставки продовольствия, воды, медикаментов и других товаров, за исключением небольшого количества помощи, поступающей на юг из Египта через КПП Рафах и израильский КПП Керем-Шалом. По данным Организации Объединенных Наций, четверти из 2,3 миллиона жителей Газы грозит голодная смерть.

Представители гуманитарных организаций заявили, что воздушные десанты не являются эффективным средством распределения помощи и являются крайней мерой.