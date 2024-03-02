ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Лавров: Западные страны утратили роль мотора развития мира
Центр мирового развития сместился в Юго-Восточную Азию, а западные страны утратили роль мотора развития. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на специальной сессии Анталийского дипломатического форума. Отвечая на реплику модератора сессии, Лавров отметил, что в Турции есть карты, на которых некоторые регионы России отмечены другим цветом. Какие же карты имел в виду министр иностранных дел? #trtнарусском #лавров #карта #россия #турция #анталья #trtrussian
mom,n / Others
2 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us