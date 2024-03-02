Лавров: Западные страны утратили роль мотора развития мира

Центр мирового развития сместился в Юго-Восточную Азию, а западные страны утратили роль мотора развития. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на специальной сессии Анталийского дипломатического форума. Отвечая на реплику модератора сессии, Лавров отметил, что в Турции есть карты, на которых некоторые регионы России отмечены другим цветом. Какие же карты имел в виду министр иностранных дел? #trtнарусском #лавров #карта #россия #турция #анталья #trtrussian