Пропалестинские активисты и группы обрушились с критикой на слова премьер-министра Великобритании Риша Сунака об «экстремистах, подрывающих британскую демократию» на протестах в поддержку Газы.

В своей речи на Даунинг-стрит в пятницу Сунак заявил, что «улицы Великобритании захвачены небольшими группами», которые угрожают «разорвать нас на части», и призвал полицию занять более жесткую позицию по отношению к демонстрациям.

«Мы стали свидетелями шокирующего роста экстремистских беспорядков и преступности. То, что начиналось как протесты на наших улицах, переросло в запугивание, угрозы и спланированные акты насилия», — сказал он.

Ранее на этой неделе Сунак заявил, что «растет консенсус, что правление толпы заменяет демократическое правление», ссылаясь на протесты в Великобритании. Обращаясь к протестующим, он сказал, что «эта ситуация продолжается уже достаточно долго» и заявил, что «угрозы насилия и запугивания чужды нашему образу действий».

Речь, ставшая неожиданностью для многих, была осуждена оппозиционными политиками и активистами, которые заявили, что она угрожает правам на протест.

Бен Джамаль, глава Кампании солидарности с Палестиной (PSC), сказал, что иронично, что Сунак при этом имеет дело с «экстремистами», учитывая поддержку правительством Великобритании Израиля в войне в Газе, в результате которой погибло более 30 тыс. палестинцев.

«Может быть, ему стоит начать с политиков, политических комментаторов и религиозных лидеров, которые поддерживают государство, судимое за геноцид, за массовые убийства и намеренное создание голода. А не тех, кто протестует против этого», — написал он в социальных сетях.

Кэролайн Лукас, член парламента от партии «зеленых», также раскритиковала речь Сунака.

«Если и были сомнения в том, кто является экстремистами, то это правительство Сунака, угрожающее отобрать визы у протестующих и разжигающее исламофобию», — написала она в сети X.

Несмотря на эту критику, лидер Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что в целом поддерживает высказанные Сунаком соображения.

«Сунак был прав, когда выступал за единство и осуждал неприемлемое и запугивающее поведение, которое мы наблюдали в последнее время», — сказал Стармер в своем заявлении.

Предшественник Стармера на посту лидера партии Джереми Корбин, напротив, выступил в защиту права на протест и предостерег от риторики Сунака.

«Протест против массового убийства мирных жителей не является угрозой демократии. Настоящая угроза демократии — это правительство, которое подавляет наши права и заставляет замолчать нашу солидарность», — написал он в социальных сетях.