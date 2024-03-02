Жилые дома Одессы и Санкт-Петербурга атаковали БПЛА

В Одессе многоэтажный жилой дом атаковал беспилотник. В результате обвалилась часть здания высотой в несколько этажей. Сообщается о гибели трех человек. Разрушено 18 квартир. По данным ВСУ, Одесскую область в ночь на 2 марта атаковали восемь беспилотников, из которых семь удалось сбить. Позже еще один взрыв прогремел в Санкт-Петербурге, повредив два жилых дома. Местные СМИ утверждают, что это был сбитый украинский беспилотник, который направлялся к складу ГСМ. Власти происшествие никак не комментируют. #trtнарусском #беспилотник #атака #бпла #одесса #санктпетербург #trtrussian