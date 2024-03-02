ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жилые дома Одессы и Санкт-Петербурга атаковали БПЛА
В Одессе многоэтажный жилой дом атаковал беспилотник. В результате обвалилась часть здания высотой в несколько этажей. Сообщается о гибели трех человек. Разрушено 18 квартир. По данным ВСУ, Одесскую область в ночь на 2 марта атаковали восемь беспилотников, из которых семь удалось сбить. Позже еще один взрыв прогремел в Санкт-Петербурге, повредив два жилых дома. Местные СМИ утверждают, что это был сбитый украинский беспилотник, который направлялся к складу ГСМ. Власти происшествие никак не комментируют. #trtнарусском #беспилотник #атака #бпла #одесса #санктпетербург #trtrussian
ьтити / Others
2 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us