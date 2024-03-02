На север Газы ООН доставила гуманитарную помощь

На север Газы ООН доставила первую партию гуманитарной помощи после трагедии, когда Израиль обстрелял палестинцев, собравшихся за продуктами питания. В результате погибли больше ста жителей Газы, сотни получили ранения. Подробнее о гумпомощи рассказал глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Газе Георгиос Петропулос #trtнарусском #гумпомощь #палестина #газа #секторгаза #оон #trtrussian