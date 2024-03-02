ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
На север Газы ООН доставила гуманитарную помощь
На север Газы ООН доставила первую партию гуманитарной помощи после трагедии, когда Израиль обстрелял палестинцев, собравшихся за продуктами питания. В результате погибли больше ста жителей Газы, сотни получили ранения. Подробнее о гумпомощи рассказал глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Газе Георгиос Петропулос #trtнарусском #гумпомощь #палестина #газа #секторгаза #оон #trtrussian
mhkjhjkh / Others
2 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us