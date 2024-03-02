ТУРЦИЯ
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Первая леди Турции на выставке с супругами лидеров
Первая леди Турции Эмине Эрдоган вместе с супругами глав государств и правительств, участвующих в Анталийском дипломатическом форуме, посетила выставку изделий ручной работы «Кулинарное путешествие к столетним вкусам Анатолии»
Первая леди Турции на выставке с супругами лидеров
Эмине Эрдоган на выставке / Фото: соцсети первой леди / Others
2 марта 2024 г.

Первая леди лично сопровождала гостей выставки, рассказывая им о представленных экспонатах, украшенных традиционными анатолийскими узорами.

На третьем форуме собрались высокопоставленные лица, включая глав государств, министров, дипломатов, представителей бизнеса, ученых и аналитиков. Цель форума – обсуждение широкого спектра вопросов, включая культурные выставки и дискуссии.

В субботу, второй день мероприятия, гости ознакомились с продукцией с географическими указаниями и изделиями ручной работы. Среди почетных гостей были: бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, супруга премьер-министра ТРСК Зеррин Устел, супруга президента ТРСК Сибель Татар, министр международных отношений ЮАР Грейс Наледи Мандиса Пандор, а также супруга президента Сербии Тамара Вучич.

Эмине Эрдоган и сопровождающие ее официальные лица поделились с гостями информацией об одежде и аксессуарах, украшенных традиционными узорами и мотивами. На мероприятии также были представлены стенды с продукцией, сертифицированной Европейским союзом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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