Судан не предоставил Ирану разрешение на создание постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря. Такой шаг позволил бы Ирану значительно усилить свое присутствие в стратегически важном регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на советника военного лидера Судана Ахмада Хасана Мохамеда.

«Взамен на согласие Судана на строительство базы Иран обещал поставить дроны, военный корабль и вертолет. В Тегеране заявляли, что хотят использовать базу для сбора разведданных, а также разместить на ней военные корабли», — отмечает советник. Предложение было отклонено Суданом в целях избежания негативных последствий для отношений с США и Израилем.

Ранее издание Semafor писало, что Иран планирует активизировать поставки ударных беспилотников суданским военным для укрепления своего влияния в Красном море. Этот шаг угрожал дальнейшей интернационализацией конфликта в Судане, сообщили американские и арабские чиновники Semafor. Данное сотрудничество позволило бы превратить Иран в ключевого игрока региона и открыть новые возможности для демонстрации его военной мощи.

Затянувшийся конфликт между Суданскими вооруженными силами (СВС) и Силами быстрого реагирования (RSF) не только расколол страну, но и перекинулся на соседние государства. Октябрьские события прошлого года предоставили Ирану возможность восстановить дипломатические отношения с Хартумом, что потенциально могло привести к переориентации Судана с Запада на восточные союзы.

Ранее США классифицировали Судан как государство-спонсор терроризма, но при администрации Трампа отношения между двумя странами значительно улучшились. В 2020 году Судан даже установил дипломатические связи с Израилем. Однако эскалация гражданской войны в стране, сопровождающаяся актами насилия против мирного населения, затормозила процессы нормализации.

Иран в последние месяцы начал поставки боевых беспилотников СВС, что, по сообщениям, позволит суданским военным эффективнее противостоять RSF. Эти поставки подчеркивают намерения Ирана укрепить свои региональные альянсы, а также расширить влияние на стратегически важные морские пути Красного моря.

Американские и арабские официальные лица полагают, что Иран, используя укрепленные связи с Суданом, стремится к расширению своего влияния в регионе. Это может привести к новым стратегическим изменениям в балансе сил в Красном море.

Ситуация в Красном море обострилась на фоне военных действий между Израилем и ХАМАС, а также атак хуситов на суда в Красном море. В декабре 2023 года Белый дом указал на «глубокую вовлеченность» Ирана в подготовку нападений хуситов на коммерческие суда, утверждая, что Тегеран предоставил боевикам необходимые разведданные.

Это заявление последовало после угроз хуситов атаковать израильские и связанные с Израилем суда в ответ на вторжение израильской армии в сектор Газа.

Тогда представитель хуситов отверг утверждения, заявив, что Йемен не нуждается в помощи Ирана.