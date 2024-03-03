В Генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили, что число обнаруженных останков в массовом захоронении в Ходжалы достигло 14 человек. В воскресенье были найдены останки еще одного человека.

«В результате осмотра и расследования, проведенного на указанном участке, были обнаружены человеческие останки, принадлежащие еще одному человеку, при этом человеческие останки, захороненные в массовом захоронении, принадлежат как минимум 14 людям. Установлено, что они подвергались различным пыткам, что их не хоронили индивидуально и в соответствии с требованиями их вероисповедания», — отмечается в сообщении.

Ведомство также информирует о продолжении работы экспертов и патологоанатомов различных структур для полной идентификации обнаруженных останков. В рамках расследования проводятся лабораторные обследования и другие необходимые процедуры. Ранее было объявлено о начале расследования после обнаружения массового захоронения в ходе земляных работ в центре Ходжалы, рядом бывшей ковровой фабрикой.

21 февраля поступила информация об обнаружении массового захоронения в Ходжалы. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты из различных государственных ведомств. В ходе извлечения были найдены останки, в том числе и детей.