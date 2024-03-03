Председатель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф был избран новым премьер-министром Пакистана после голосования в Национальном собрании страны. Результаты голосования транслировал телеканал PTV News.

Из 336 депутатов нижней палаты парламента за Шарифа проголосовали 201 человек. В то же время его соперник, генеральный секретарь партии «Движение за справедливость» (PTI) Омар Аюб Хан, получил 92 голоса. Церемония принесения присяги Шарифа намечена на 4 марта.

Заседание, проходившее под председательством спикера Сардара Аяза Садика из ПМЛ-Н, началось с опозданием более чем на час из-за протестной акции, организованной депутатами «Единого суннитского совета».

Шариф уже возглавлял правительство страны с апреля 2022 года до августа 2023 года. Его возвращение на пост премьер-министра последовало за смещением его предшественника Имрана Хана, лидера «Движения за справедливость», который был устранен с должности после вотума недоверия.

Стоит отметить, что изначально наибольшее число кресел парламента заняли независимые кандидаты, связанные с партией бывшего премьера Имрана Хана. Однако им не удалось привлечь на свою сторону партийных союзников и создать правящее большинство.

Ранее представители PTI и независимые сторонники Имрана Хана обвинили оппонентов в подтасовках результатов выборов.

Выборы прошли 8 февраля и не дали явного победителя: ни одна партия не получила 134 мест, достаточных для простого большинства в Национальной ассамблее.