Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о стремлении Турции добиться прекращения огня в Газе до наступления Рамадана.

«Есть большие усилия для достижения прекращения огня перед месяцем Рамадан. Доставка гуманитарной помощи в Газу, где бушует голод, жизненно необходима», — заявил Фидан в ходе выступления, организованного после сессий на 3-м Анталийском дипломатическом форуме.

Форум собрал 4700 участников из 148 стран, в том числе 19 глав государств и правительств, 2 главы специальных управлений и 52 министра иностранных дел. Фидан подчеркнул, что вопреки плотному графику избирательной кампании, турецкий президент провел встречи с 11 главами государств и правительств, а сам Фидан провел двусторонние встречи с 32 коллегами.

Важным аспектом дискуссий стали необходимые шаги для прекращения угнетения в Газе и усиление дипломатической солидарности и сотрудничества во всех областях. «Выжидание разрешения на доставку помощи в Газу означает согласие на медленную и тихую смерть двух миллионов людей», — добавил Фидан, выражая поддержку инициативам по одностороннему принятию шагов.

Фидан также анонсировал визит в США на следующей неделе. В рамках визита он проведет стратегические консультации с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, где будет проведен обзор двусторонних отношений.

Отдельное внимание было уделено войне России и Украины, где, по мнению Фидана, настало время для диалога о прекращении огня.

«Обе стороны, похоже, достигли предела результатов, которых они могут добиться с помощью войны. Другими словами, мы считаем, что, возможно, настало время начать определенный диалог в направлении прекращения огня. Конечно, это не означает признания оккупации, но мы считаем, что пришло время отделить вопросы признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня», — заключил министр.