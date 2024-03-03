Спутниковые снимки от Planet Labs выявили слабые места в оборонительных сооружениях украинской армии вокруг Авдеевки. Сравнение с более укрепленными российскими позициями в Запорожской области, по данным The New York Times, показывает значительные различия в уровне подготовки.

Украинские позиции, согласно обзору, оборудованы лишь базовыми траншеями без дополнительных оборонительных мер. Это может упростить продвижение российских танков и захват ими ключевых территорий.

Авдеевка, ставшая ареной одних из самых жестоких боев последних месяцев, недавно перешла под контроль России, став значительным успехом для российских войск впервые с мая прошлого года. Россия усилила свое положение, захватив дополнительные территории вокруг города.

Многие украинские журналисты и блогеры уже указывали на слабость украинских укреплений. Президент Украины Владимир Зеленский, посетив фронт в ноябре, подчеркнул необходимость ускорения строительства оборонительных сооружений.

Однако по мнению Паси Паройнена, аналитика из Black Bird Group, занимающейся анализом спутниковых снимков и контента социальных сетей с поля боя, «существенных изменений» после визита Зеленского не наблюдается.

Отсутствие эффективных укреплений позволяет российским войскам быстро продвигаться, захватывая новые территории и углубляясь в контролируемые Украиной районы, что ставит под угрозу дальнейшую оборону страны в этом ключевом регионе.