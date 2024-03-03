Ополченцы йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы) в прошлом месяце нанесли ракетный удар по британскому судну Rubymar, что создало угрозу для окружающей среды и безопасности других судов.

Британское грузовое судно затонуло в Красном море через две недели после повреждения в результате ракетной атаки, осуществленной хуситами. Перевозимое судном удобрение теперь представляет экологическую угрозу. Как передает газета The New York Times, это следует из заявления американской военной службы.

Атака на судно Rubymar, в ходе которой были запущены две противокорабельные баллистические ракеты из Йемена, вынудила экипаж покинуть судно. Это стало одним из самых масштабных и решительных обострений со стороны хуситов в регионе, «направленных на оказание давления на Израиль для прекращения военной блокады Газы».

Центральное командование ВС США подтвердило затопление Rubymar, заявив, что вместе с судном на дно моря опустились 21 тыс. тонн удобрений с аммонийным сульфатом и фосфатом, что представляет угрозу для экосистемы Красного моря. Судно также представляет угрозу для других кораблей, проходящих через этот оживленный международный морской путь, из-за риска подводного столкновения.

Ситуация вокруг судна Rubymar была объявлена «экологической катастрофой» еще до затопления: атака привела к образованию 18-мильного нефтяного разлива, предупредило Центральное командование в прошлом месяце. Командование также заявило, что катастрофа могла бы иметь еще более ужасающие последствия, если бы в результате атаки удобрение попало в море.

На момент сообщения, дополнительные сведения о последствиях затопления для окружающей среды или коммерческого судоходства не были предоставлены.

Rubymar плавал под флагом Белиза, а его оператором является греческая компания Blue Fleet, которая не ответила на запросы журналистов.

После атаки члены экипажа Rubymar были эвакуированы в Джибути на судне, принадлежащем французской судоходной компании. Среди 24 членов экипажа были граждане Сирии, Египта, Индии и Филиппин, сообщили должностные лица Джибути.