ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Экологическая угроза после потопления британского судна
В результате ракетной атаки хуситов затонуло грузовое судно Rubymar, перевозившее удобрения. Последствия для экологии и судоходства могут быть критическими
Экологическая угроза после потопления британского судна
Последствия крушения Rubymar для экологии и судоходства могут быть критическими / Фото: Reuters / Others
3 марта 2024 г.

Ополченцы йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы) в прошлом месяце нанесли ракетный удар по британскому судну Rubymar, что создало угрозу для окружающей среды и безопасности других судов.

Британское грузовое судно затонуло в Красном море через две недели после повреждения в результате ракетной атаки, осуществленной хуситами. Перевозимое судном удобрение теперь представляет экологическую угрозу. Как передает газета The New York Times, это следует из заявления американской военной службы.

Атака на судно Rubymar, в ходе которой были запущены две противокорабельные баллистические ракеты из Йемена, вынудила экипаж покинуть судно. Это стало одним из самых масштабных и решительных обострений со стороны хуситов в регионе, «направленных на оказание давления на Израиль для прекращения военной блокады Газы».

Центральное командование ВС США подтвердило затопление Rubymar, заявив, что вместе с судном на дно моря опустились 21 тыс. тонн удобрений с аммонийным сульфатом и фосфатом, что представляет угрозу для экосистемы Красного моря. Судно также представляет угрозу для других кораблей, проходящих через этот оживленный международный морской путь, из-за риска подводного столкновения.

Ситуация вокруг судна Rubymar была объявлена «экологической катастрофой» еще до затопления: атака привела к образованию 18-мильного нефтяного разлива, предупредило Центральное командование в прошлом месяце. Командование также заявило, что катастрофа могла бы иметь еще более ужасающие последствия, если бы в результате атаки удобрение попало в море.

На момент сообщения, дополнительные сведения о последствиях затопления для окружающей среды или коммерческого судоходства не были предоставлены.

Rubymar плавал под флагом Белиза, а его оператором является греческая компания Blue Fleet, которая не ответила на запросы журналистов.

После атаки члены экипажа Rubymar были эвакуированы в Джибути на судне, принадлежащем французской судоходной компании. Среди 24 членов экипажа были граждане Сирии, Египта, Индии и Филиппин, сообщили должностные лица Джибути.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us