Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о нейтрализации шести подозреваемых в терроризме во время спецоперации в Ингушетии. Эти лица, ранее заблокированные спецназом ФСБ в многоквартирном доме города Карабулака, предположительно были вовлечены в убийство трех полицейских.

В результате операции, проведенной оперативным штабом НАК, была осуществлена контртеррористическая операция (КТО), в ходе которой были устранены указанные лица.

«Ночью, во время перестрелки, в здании начался пожар, и преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар был потушен. Попытки бандитов прорваться из блокированного дома были остановлены», — уточнил НАК.

На месте столкновения были найдены автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты и самодельное взрывное устройство.

Согласно данным ведомства, подозреваемые поддерживали ДАЕШ и участвовали в террористических актах, в том числе в нападении на пост ДПС и убийстве трех полицейских в марте 2023 года. «Трое из них, включая лидера группировки, были объявлены в федеральный розыск», — сообщается в официальном сообщении.

Отмечается, что в ходе операции среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов жертв не было.

Город Карабулак, население которого составляет около 44,7 тыс. человек, является третьим по величине в Ингушетии.

Министерство здравоохранения Ингушетии опровергло информацию о жертвах, подчеркнув отсутствие подтвержденных сведений о пострадавших.

При этом сам режим КТО в городе Карабулак был отменен с 12:45 воскресенья, сообщило оперативное управление в регионе.

«Правовой режим КТО и временные ограничения на территории города, ограниченной улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева, отменены по приказу начальника Управления ФСБ России по Республике Ингушетия», — говорится в заявлении.