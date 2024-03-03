Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в социальной сети X ответил на заявление американского бизнесмена Илона Маска о необходимости расформирования НАТО. «Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира», — написал Ринкевичс.

Илон Маск ранее выразил сомнение в необходимости существования НАТО, учитывая распад Варшавского пакта, первоначального противника альянса. «Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать несмотря на то, что его враг и причина создания, Варшавский пакт, распались», — заявил Маск.

В ответ на его комментарии пользователи напомнили, что Варшавский пакт был создан после НАТО, а не до.

Маска неоднократно критиковали за высказывания, которые могли быть интерпретированы как пророссийские. Он предлагал, чтобы Украина и Россия достигли мирного соглашения, предусматривающего проведение референдумов на оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание Крыма частью России, возобновление подачи воды в Крым и нейтралитет Украины.

Маск также выразил мнение, что Украина «становится слабее с каждым днем» и что мирное соглашение между Украиной и Россией «стоило заключить год назад», что могло бы «сохранить тысячи жизней».

При этом Маск также подчеркивал, что поддерживает Украину, но считает, что американские интересы должны быть в приоритете. «Я согласен с поддержкой Украины (и оказываю ее), но американские дела, очевидно, должны иметь приоритет», — написал Маск.

Помимо этого, Маск высказывался за поиск мира в Украине и за восстановление нормальных отношений с Россией, предупреждая о потенциальном углублении сотрудничества России с Китаем, что могло бы иметь «катастрофические последствия для США». Он призвал к прекращению огня в Украине, называя войну против России «безнадежной ситуацией».

Ранее президент РФ Владимир Путин не скрывал своего восхищения Маском, назвав его умным человеком, который делает то, что считает нужным. Эти слова Путин сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя новость о внедрении чипа Neuralink в мозг человека.