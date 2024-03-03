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Война Израиля с жертвами голода
Девять человек погибли и многие получили ранения после израильской атаки на грузовик с гумпомощью в Дейр-эль-Балахе. ХАМАС обвиняет Израиль в продолжении «войны геноцида»
Война Израиля с жертвами голода
Израильский удар по грузовику в Дейр-эль-Балахе / Фото: АА / Others
3 марта 2024 г.

По крайней мере девять человек погибли и многие другие получили ранения в результате израильской атаки на грузовик с гуманитарной помощью в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на медицинские источники.

Согласно информации от источников, израильские удары поразили грузовик, принадлежащий кувейтской ассоциации, в районе Брук на улице аль-Рашид.

ХАМАС высказался по поводу атаки, заявив, что целенаправленные действия Израиля против колонн с гуманитарной помощью, включая последний случай с грузовиком в Дейр-эль-Балахе, «являются подтверждением его настойчивого намерения продолжать войну геноцида».

«Непрекращающиеся нападения оккупационных сил на колонны с гуманитарной помощью демонстрируют беспрецедентный для современной истории уровень преступности и жестокости», — говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в воскресенье.

Также в заявлении отмечается, что Израиль подвергает население Газы систематическому голоду и усугубляет гуманитарную катастрофу в осажденном эксклаве, игнорируя при этом гуманитарное право.

Стоит подчеркнуть, что это не единственный случай атаки Израиля на людей, ожидающих гуманитарной помощи. Ранее более ста человек погибли в результате атаки, произошедшей в районе Ан-Наблуси в Газе. Израильская армия открыла огонь по собравшейся толпе, что привело к сотням погибших и раненых.

Израиль отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что причиной многочисленных жертв стала паническая давка, не связанная с его действиями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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