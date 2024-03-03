Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что на украинско-польской границе продолжает действовать блокировка всех шести направлений.

«Блокирование движения для грузовых средств продолжается польскими фермерами. Это шесть направлений. По состоянию на утро совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств». Как передают украинские СМИ, об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что особенно большие очереди скопились у контрольно-пропускных пунктов «Краковец» и «Ягодин». «На последнем КПП пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств», — добавил Демченко.

«Напомню, что «Ягодин» — это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200–1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину. <...> Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают», — подчеркнул он.

Демченко также отметил, что протестующие не блокируют движение для легковых автомобилей и автобусов.

Фермеры в Польше уже несколько дней подряд проводят массовые акции протеста, в ходе которых блокируют дороги, автострады и пограничные переходы с Украиной, выступая против импорта украинских товаров. В частности, польские фермеры недовольны ввозом дешевой украинской сельхозпродукции.