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Турция солидарна с Африкой
В рамках Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил сотрудничество с африканскими странами, подчеркнув важность равенства и взаимного уважения
Турция солидарна с Африкой
Хакан Фидан на встрече с представителями африканских стран / Others
3 марта 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с главами МИД африканских стран и лидерами региональных организаций из Африки в рамках 3-го Анталийского дипломатического форума.

По информации из дипломатических источников, в своем обращении к представителям Фидан подчеркнул, что Турция разработала системную и многоаспектную модель сотрудничества с африканскими странами, основанную на принципах равенства и взаимного уважения.

Фидан указал на наличие турецких посольств в 44 африканских странах и отметил, что общий объем торговли с континентом превысил 40 млрд долларов, а прямые инвестиции Турции в регионе составили более 6 млрд долларов.

Он напомнил, что Африка остается ареной противостояния между «неоколониальными» силами, и подчеркнул поддержку Турции в решении проблем безопасности, развития, доступа к продовольствию и задолженности, с которыми сталкивается континент.

Фидан также отметил, что решение проблем Африки должно исходить от самого континента и объявил о проведении третьего саммита на уровне министров по обзору афро-турецкого партнерства.

Он выразил особую благодарность Южной Африке за инициирование рассмотрения дела о массовых убийствах в Газе в Международном суде ООН, а также Джибути и Коморским Островам за поддержку этой инициативы.

В Анталийском дипломатическом форуме приняли участие 9 глав государств и правительств, а также 25 министров иностранных дел с африканского континента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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