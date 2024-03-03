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Эмине Эрдоган помогла эвакуироваться детям из охваченной войной Украины
Первая леди Турции Эмине Эрдоган спасла жизни крымскотатарских детей, когда началась полномасштабная война в Украине. Об этом рассказала директор школы «Qırım Ailesi» («Крымская семья»), чьи воспитанники выступили на III Анталийском дипломатическом форуме (ADF) в рамках сессии «Женщина, Мир, Безопасность», инициатором которой выступила Эмине Эрдоган. #Турция #Анталья #дети #форум #Крымскаясемья #QırımAilesi #ЭминеЭрдоган #Украина #Крым
Эмине Эрдоган помогла эвакуироваться детям из охваченной войной Украины / Others
3 марта 2024 г.
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