По данным Associated Press, Хейли набрала 62,8% голосов, в то время как Трампа поддержали лишь 33,3% пришедших на праймериз. Остальные голоса были распределены между бизнесменом из Флориды и майором ВВС США в отставке.

До этого Никки Хейли одерживала победу лишь на праймериз республиканцев в Неваде. До проведения праймериз в округе Колумбия Дональд Трамп имел 244 голоса делегатов, в то время как у Никки Хейли было 24. Теперь все 19 голосов делегатов от округа Колумбия достаются ей.

Ранее Дональд Трамп уже одержал победу на праймериз в семи штатах и одной островной территории США, включая Южную Каролину, где Никки Хейли занимала пост губернатора с 2011 по 2017 год.

В начале марта Трамп одержал победу на кокусах в штатах Айдахо, Мичигане и Миссури. По информации из Associated Press, бывший президент США, вероятно, получит еще несколько сотен голосов во время «Супервторника» 5-го марта. В этот день республиканцы проведут праймериз в 15 штатах и на одной островной территории США, где кандидаты будут соревноваться за 874 голоса делегатов.

Никки Хейли остро критикует Трампа, выступая за увеличение военной помощи Украине, в то время как Трамп избегает критики российского президента Владимира Путина и утверждает, что в случае своего избрания сможет «завершить войну за один день».

Выросшая в семье индийских иммигрантов-сикхов, Никки Хейли является первой небелой женщиной и пятой за всю историю страны, претендующей на пост президента США.