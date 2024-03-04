В 11:22 по местному времени в Алматы произошло мощное землетрясение. Сразу после этого в городе сработала система оповещения, и жители начали выходить на улицы.

Эпицентр землетрясения с энергетическим классом 13,2 находился на глубине 10 км в 31 км к югу от Алматы.

Нурлан Атыгаев, начальник ДЧС Алматы, обратился к жителям и гостям города в связи с произошедшим.

«В Алматы произошло землетрясение. Не поддавайтесь панике, после окончания колебаний покиньте помещение, пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из официальных источников. Услышав сигнал сирены: «Внимание всем!», включите доступные средства оповещения», — сказал Атыгаев.

Согласно данным службы портала VolcanoDiscovery, землетрясение 4 марта стало одним из сильнейших в этом году и 30-м по счету в 2024.

Напомним, ночью на 23 января было зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 км на юго-востоке от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая. По информации МЧС Республики, тогда сильные толчки ощущали в Алматы — 5 баллов, в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.