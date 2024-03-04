Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. В ходе разговора обсуждались турецко-пакистанские отношения, региональные и глобальные вопросы.

Турецкий лидер поздравил Шахбаза Шарифа с повторным избранием на пост премьер-министра и выразил уверенность в том, что отношения между Турцией и Пакистаном будут впредь углубляться и развиваться.

Глава государства также осудил террористические атаки, произошедшие в Пакистане, и выразил соболезнования пакистанскому народу.

Напомним, в Пакистане Шахбаз Шариф из «Пакистанской мусульманской лиги (Н)» был избран премьер-министром по результатам голосования в Национальной ассамблее. Шариф, занимавший эту должность в 2022–2023 годах, получил 201 голос, опередив своего оппонента Омера Аюба Хана из «Движения за справедливость», который набрал 92 голоса.

Парламентские выборы, прошедшие в начале февраля, состоялись на фоне региональной напряженности, экономического кризиса и массовых протестов. Несмотря на то, что ни одна партия не смогла получить абсолютное большинство для формирования правительства, «Пакистанская мусульманская лига» и Пакистанская народная партия в итоге договорились о коалиции.