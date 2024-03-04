Глава Белого дома 29 февраля провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани и президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Во время беседы президент США заявил, что Вашингтон ежедневно давит на Израиль, чтобы тот согласился на сделку с ХАМАС и прекратил боевые действия. При этом американский лидер настаивал на том, чтобы главы Катара и Египта аналогично давили на ХАМАС, чтобы он сделал то же самое. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Байден, находясь под давлением прогрессивных демократов, отчаянно хочет добиться временного перемирия в Газе до начала Рамадана. Для него важно исправить свой имидж на фоне растущих протестов и недовольства из-за односторонней американской поддержки Израиля.

Axios также приводит детали сделки, предложенной США Египту и Катару в Париже: Израиль должен отпустить около 400 палестинских заключенных, ХАМАС в ответ освободит около 40 израильских заложников, включая женщин, мужчин старше 50 лет и серьезно больных.

В рамках договоренности также предполагалась шестинедельная пауза в боевых действиях в Газе. Также США потребовали от Израиля подготовиться к постепенному возвращению палестинских граждан в северную часть Газы. Израильские военные захватили север эксклава в ноябре, потребовав от палестинцев уйти из этого района. С тех пор Израиль не разрешает палестинцам вернуться на север.

Американские и израильские источники в беседе с изданием отметили, что ответ ХАМАС на предложенную сделку не включал список живых заложников или количество палестинских заключенных, которых требует группа в обмен.

Израильская разведка утверждает, что ХАМАС до сих пор удерживает 134 человек. Израиль же с начала военной агрессии в Газе задержал свыше 7 тыс. палестинцев, все они находятся в тюрьмах.

Директор израильской спецслужбы «Моссад» Давид Барнеа, который возглавляет израильскую команду по переговорам, каждый день беседует с директором ЦРУ Биллом Бернсом о переговорах, уточняет Axios. Однако пока прорыва добиться не удалось. В воскресенье в Вашингтон направился экс-глава Минобороны Израиля Бени Ганц, что вызвало резкое осуждение со стороны Биньямина Нетаньяху. Издание пишет, что Ганц намерен обсудить с Байденом будущее перемирие.