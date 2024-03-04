Израиль бойкотирует переговоры в Каире на фоне того, что ХАМАС отверг требование предоставить полный список имен заложников, которые все еще живы. Об этом со ссылкой на источники пишет израильская газета «Едиот Ахронот».

По данным издания, Тель-Авив так и не отправил свою делегацию на встречу в Каире.

В воскресенье делегация ХАМАС прибыла в Каир на последний раунд переговоров о прекращении огня. Поиски компромиссного плана шли всю предыдущую неделю. Президент США Джо Байден оптимистично заявил, что стороны могут достичь перемирия уже 4 марта. Аналогично высказывались и власти Египта.

Воскресный раунд называли последним возможным шансом договориться о перемирии перед Рамаданом, который в этом году начинается 10 марта. Пока неизвестно, удалось ли сторонам добиться какого-либо прогресса без израильской делегации.

Между тем, вице-президент США Камала Харрис обрушилась с критикой на Израиль, призвав власти согласиться на немедленное шестинедельное перемирие, а также на допуск гуманитарной помощи в сектор Газа.

Харрис также выразила недовольство израильским правительством и изложила конкретные способы, как можно увеличить поток гуманитарной помощи в Газу.

«Учитывая огромный масштаб страданий в секторе Газа, должно быть немедленное прекращение огня. На столе лежит сделка, и как мы уже говорили, ХАМАС должен согласиться на эту сделку. Давайте достигнем перемирия», — подчеркнула вице-президент.

«Израильскому правительству следует сделать больше для значительного увеличения потока помощи. Нет оправданий», — уточнила политик.

2 марта агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Израиль согласился на рамочное соглашение, не вдаваясь в детали.

В тот же день администрация Байдена осуществила первые воздушные поставки гуманитарной помощи в Газу, сбросив 38000 обедов вдоль побережья Средиземного моря Газы. Часть грузов утонула в море.

Критики воздушных поставок отмечают, что они имеют минимальный эффект и не облегчают положение миллионов жителей Газы, страдающих от израильской блокады.