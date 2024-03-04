Курдская региональная автономия Ирака (КРАИ) проведет парламентские выборы 10 июня. Об этом 3 марта заявил президент автономного региона Нечирван Барзани. «‎‎Указ вступает в силу немедленно, и все необходимые меры должны быть приняты сегодня, с момента его публикации», — говорится в указе.

КРАИ должна была провести парламентские выборы в октябре 2022 года, но разногласия между основными правящими партиями — Курдской демократической партией (КДП) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) — привели к тому, что дату пришлось сдвинуть.

Обе партии имеют негласное соглашение о разделении власти в регионе. КДП имеет 45 мест в ныне уже распущенном парламенте, в то время как ПСК — 21. На фоне споров о том, кто получит полномочия в будущем правительстве, политики от обеих сил согласились продлить срок парламента на год, чтобы продолжить переговоры по спорным вопросам. Среди них — внесение поправок в избирательное законодательство и разделение налогов и нефтяных доходов.

Кроме того, причиной для сдвига даты выборов стали противоречия автономного региона с Багдадом.

В марте 2023 года курды назначили 18 ноября датой выборов, но Верховный федеральный суд Ирака постановил перенести дату голосования. Согласно судебному решению, все законы, принятые региональным парламентом после продления его полномочий в октябре 2022 года, считаются недействительными, включая решение о возобновлении работы избирательной комиссии региона для надзора за выборами.

В августе 2023 года власти объявили, что голосование состоится 25 февраля 2024 года после консультаций с партиями, однако избирательная комиссия Ирака попросила отсрочку. В феврале Верховный суд Ирака решил, что парламент КРАИ должен иметь 100 членов вместо 111, и что за выборами должна наблюдать иракская комиссия.