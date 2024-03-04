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В Иране казнили израильского шпиона
В воскресенье власти Ирана официально объявили о казни предполагаемого агента израильской разведывательной службы «Моссад», который принимал участие в нападении на завод по производству оружия
В Иране казнили израильского шпиона
Photo: Reuters / Reuters
4 марта 2024 г.

По данным властей Ирана, человек, идентифицированный как Саид, был завербован «Моссадом» онлайн четыре года назад, чтобы провести взрыв на заводе Министерства обороны в Исфахане.

Позже, по данным иранских СМИ, он оборудовал склад примерно в 1,6 км от объекта Министерства обороны в Исфахане.

В конце января 2023 года завод по производству боеприпасов, находящийся вблизи Исфахана, был атакован несколькими беспилотниками. Данный завод занимался изготовлением вооружений для иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136.

Иран сразу же возложил ответственность за нападение на Израиль. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, также указывало на участие Израиля в этих событиях.

В августе прошлого года Иран заявил, что предотвратил операцию «Моссада», направленную на саботаж его производства баллистических ракет.

В январе 2024 года Иран провел казнь четырех предполагаемых агентов, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля. Им предъявили обвинения в сотрудничестве с Израилем и в проведении диверсионных акций на иранском военном объекте в Исфахане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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