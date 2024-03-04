Израильская армия продолжит военные операции в секторе Газа до полной ликвидации всех боевиков ХАМАС, заявил 3 марта министр обороны Израиля Йоав Галант.

«‎‎Это зависит исключительно от нашего решения, чем мы займемся первым делом, а чем во вторую очередь. Мы не закончим эту войну, не уничтожив ХАМАС», — пообещал глава военного ведомства.

Заявление министра прозвучало на фоне переговоров в Каире о прекращении огня. ХАМАС предлагает окончательно завершить боевые действия, однако руководство Израиля выступает против, соглашаясь лишь на временную паузу.

Последние переговоры о перемирии при посредничестве США, Египта и Катара закончились неудачно: израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил мирное предложение ХАМАС о перемирии на 135 дней, которое предполагало полное завершение израильского военного присутствия в Газе и обмен всех заложников и заключенных.

3 марта стало известно, что Израиль и ХАМАС снова не смогли достичь соглашения об освобождении заложников. Израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив не отправил своих переговорщиков в Каир. Делегация палестинского движения прибыла в столицу Египта, где продолжит переговоры.

Йоав Галант также отметил, что в регионе не может быть иного развития ситуации. По его словам, в будущем ХАМАС не должен снова прийти к власти в Газе, но это потребует времени. Министр не стал уточнять, кто заменит палестинское движение в эксклаве.

США и арабские страны региона настаивают, что Израиль должен вывести своих военных из сектора и передать управление Газой палестинцам. Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в ноябре прошлого года подчеркнул, что Вашингтон выступает против повторной израильской оккупации Газы.