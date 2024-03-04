Трое итальянских фехтовальщиков столкнулись с обвинениями в изнасиловании 17-летней чемпионки по фехтованию из Узбекистана. Инцидент произошел в провинции Тоскана между 4 и 5 августа прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас, после того как к делу подключилась полиция Сиены.

Как уточняют следователи, изнасилование произошло во время тренировочного сбора по фехтованию в тосканском городе Кьянчано-Терме, где были представлены спортсмены из разных стран. Имена всех участников инцидента не раскрываются.

Двое обвиняемых в настоящее время находятся под следствием, третий — несовершеннолетний. Несмотря на серьезность обвинений, прокуратура Сиены не начала расследование немедленно, что породило большой международный скандал. Юридическое представительство пострадавшей фехтовальщицы выразило разочарование в связи с отсутствием мер в отношении обвиняемых спортсменов, подчеркивая: все трое не столкнулись ни с какими санкциями или приостановкой участия в соревновательной деятельности.

По мере того как дело стало набирать обороты, Итальянская федерация фехтования (FIS) заявила о своем сотрудничестве с расследованием и готовности выступить в качестве гражданского истца, если дело дойдет до суда.

Этот случай подчеркивает вызовы, с которыми сталкиваются спортивные организации при расследовании обвинений в сексуальном насилии и важность внедрения строгих мер для защиты спортсменов.

Дело рассматривается как проверка способности итальянской системы спортивной юстиции справиться со случаями сексуального насилия. Инцидент не только бросил тень на FIS, но также вызвал вопросы об эффективности механизмов защиты молодых спортсменов.

Результаты расследования могут привести к значительным изменениям в работе спортивных организаций при рассмотрении обвинений в неподобающем поведении.