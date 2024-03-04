В Стамбуле скоро откроется новая линия метро Бакыркёй-Киразлы. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

«Мы с радостью предоставим Стамбулу новую линию метро, открыв наш проект в очень короткие сроки», — заявил он.

Он сообщил, что на завершающем этапе находится строительство линии длиной 8,4 км с семью станциями, способной перевозить до 1 млн пассажиров в день на скорости 80 км/ч.

Уралоглу подчеркнул трудность работ в густонаселенных районах и при сложных грунтовых условиях: «Завершено строительство туннеля общей длиной 16,9 км. В настоящее время ведутся заключительные работы, по окончании которых линия будет открыта для пассажиров Стамбула».

Новая линия метро соединит важные точки города: Площадь Свободы, Инджирли и Киразлы. Она будет интегрирована с существующей сетью общественного транспорта.

Проект обещает значительную экономическую выгоду, включая доходы от эксплуатации путей (2,4 млрд долларов), предотвращение аварий (71,5 млн долларов) и экономию времени (3,6 млрд долларов). Общий экономический эффект составит 6,1 млрд долларов.