Австралия заявила, что страны Индо-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии сталкиваются с серьезными геополитическими угрозами. Потому Канберра решила выделить странам региона $186 млн на проекты в сфере морской безопасности.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объявила о выделении средств на фоне напряженности из-за растущих амбиций Китая и его претензий на спорные острова в Южно-Китайском море.

«Мы сталкиваемся с дестабилизирующими, провокационными и принудительными действиями, включая небезопасное поведение на море и в воздухе‎»‎, — отметила Вонг, при этом не называя Китай. Однако это было очевидно из дальнейших пояснений министра.

«‎То, что происходит в Южно-Китайском море, в проливе Тайваня, в субрегионе Меконга, во всем Индо-Тихоокеанском регионе, затрагивает нас всех»‎, — подчеркнула министр на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Мельбурне.

Австралия использует свои связи с АСЕАН для укрепления отношений с регионом — таким образом Канберра хочет стать противовесом дипломатическому и военному влиянию Китая. Пекин претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря, через которое проходит почти $3 трлн морской торговли в год. Претензии КНР на море привели к спорам с Филиппинами, Вьетнамом, Индонезией, Малайзией и Брунеем — все эти страны также считают острова в море своими.

Арбитражный суд ООН еще в 2016 году постановил, что претензии Китая на архипелаги в Южно-Китайском море не имеют юридического основания. Однако это решение не останавливает китайские власти от расширения своего влияния в акватории.

Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало заявил, что Южно-Китайское море имеет стратегическое значение и перспективное будущее, пока «‎‎страны региона стремятся к сотрудничеству вместо конфронтации».