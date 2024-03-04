Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с серьезным предупреждением Германии в связи с предполагаемой утечкой информации о переговорах немецких офицеров, касающихся возможных ударов по Крымскому мосту.

«Денацификация в Германии не завершена. Если немцы не изменят ситуацию, последствия для Германии будут ужасны», — заявила она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула необходимость получения объяснений от Германии, указав на непоследовательность реакций немецкой стороны: «Мы, честно говоря, ждем не столько реакции, сколько объяснений. Мы же видим эту ситуацию, когда они разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: «Надо разбираться». Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное».

Параллельно с этим посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в МИД России. По данным российских информационных агентств, дипломат провел в здании министерства час и десять минут, однако после визита отказался комментировать цели вызова и содержание разговора.

Публикация записей предполагаемых переговоров немецких офицеров, обсуждавших атаки на Крымский мост, стала причиной резкого ухудшения отношений между Германией и Россией. В связи с утечкой информации о переговорах бундесвера немецкие власти инициировали проверку.