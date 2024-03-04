ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Гаитянские банды берут власть
Вооруженные группировки атаковали главную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе, освободив подавляющее большинство из приблизительно 4 тыс. заключенных.
Гаитянские банды берут власть
Вооруженные группировки атаковали главную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе / Photo: Reuters
4 марта 2024 г.

Большинство из ранее находившихся в тюрьме смогли скрыться. Среди заключенных были члены банд, которых обвиняют в убийстве президента Жовенеля Моиза в 2021 году.

Профсоюз полиции Гаити обратился к военным с просьбой помочь укрепить тюрьму, однако в субботу поздно вечером тюрьма была взята штурмом.

Правительство призвало граждан к спокойствию и пытается взять ситуацию под контроль.

«Национальная полиция принимает все меры, чтобы найти сбежавших заключенных и арестовать виновных в этих преступных действиях, а также всех их сообщников, чтобы можно было восстановить общественный порядок», — сообщило Министерство связи.

Уровень насилия на Гаити, самой бедной стране Америки, за последние годы значительно усилился. Банды, стремящиеся свергнуть премьер-министра Ариэля Анри, контролируют 80% Порт-о-Пренса.

Недавний всплеск насилия начался после того, как премьер-министр Ариэль Анри отправился в Кению для переговоров о размещении международных сил на Гаити для борьбы с бандитизмом.

В это время бывший офицер полиции и лидер одной из банд, известный как Джимми Шеризье, или «Барбекю», объявил о совместном нападении банд с целью захвата руководства полиции Гаити, министров правительства и свержения премьер-министра Анри. Волна столкновений привела к смерти четырех полицейских и ранению еще пятерых.

Премьер-министр неоднократно откладывал планы проведения выборов после убийства своего предшественника, что вызывало гневные протесты и требования его отставки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us