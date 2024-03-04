Большинство из ранее находившихся в тюрьме смогли скрыться. Среди заключенных были члены банд, которых обвиняют в убийстве президента Жовенеля Моиза в 2021 году.

Профсоюз полиции Гаити обратился к военным с просьбой помочь укрепить тюрьму, однако в субботу поздно вечером тюрьма была взята штурмом.

Правительство призвало граждан к спокойствию и пытается взять ситуацию под контроль.

«Национальная полиция принимает все меры, чтобы найти сбежавших заключенных и арестовать виновных в этих преступных действиях, а также всех их сообщников, чтобы можно было восстановить общественный порядок», — сообщило Министерство связи.

Уровень насилия на Гаити, самой бедной стране Америки, за последние годы значительно усилился. Банды, стремящиеся свергнуть премьер-министра Ариэля Анри, контролируют 80% Порт-о-Пренса.

Недавний всплеск насилия начался после того, как премьер-министр Ариэль Анри отправился в Кению для переговоров о размещении международных сил на Гаити для борьбы с бандитизмом.

В это время бывший офицер полиции и лидер одной из банд, известный как Джимми Шеризье, или «Барбекю», объявил о совместном нападении банд с целью захвата руководства полиции Гаити, министров правительства и свержения премьер-министра Анри. Волна столкновений привела к смерти четырех полицейских и ранению еще пятерых.

Премьер-министр неоднократно откладывал планы проведения выборов после убийства своего предшественника, что вызывало гневные протесты и требования его отставки.