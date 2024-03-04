ПОЛИТИКА
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ВПП призывает Израиль открыть переходы на север
Заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы рассказал, что сейчас разрабатываются способы доставки гуманитарных грузов на север Газы. Ранее в ООН сообщали, что массовый голод в секторе практически неизбежен, а помощь требуется почти всему населению 2,2 млн человек. #trtнарусском #израиль #палестина #впп #газа #секторгаза #гумпомощь #помощь #оон #палестинцы #израильтяне #голод #trtrussian
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4 марта 2024 г.
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