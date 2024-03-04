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Израиль нанес ракетные удары по Ливану
Израильская армия атаковала город Шихин и другие цели «Хезболлы» в южном Ливане
Израиль нанес ракетные удары по Ливану
Ситуация на границе Израиля и Ливана вот-вот выйдет из-под контроля / Фото: Reuters / Others
4 марта 2024 г.

Израильская армия нанесла ракетные удары по городу Шихин в южном Ливане, находящемуся в трех километрах от границы с Израилем, а также по целям, принадлежащим ливанской группировке «Хезболла», в Айта аш-Шаабе, сообщают местные СМИ.

Целью атак стали два военных объекта «Хезболлы». Израильский удар последовал после атаки противотанковой ракетой по Маргалиоту, в результате которой погиб гражданин Индии, а семь иностранных рабочих были ранены.

С начала октября в результате взаимных обстрелов на границе Ливана и Израиля погибли минимум 284 человека с ливанской стороны, в том числе 44 гражданских, и 16 с израильской, включая 10 солдат и 6 гражданских.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил, что ливанцы могут повторить судьбу жителей Газы, если шиитское движение «Хезболла» втянет Ливан в войну.

Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил о беспокойстве властей США относительно возможного начала наземной операции Израиля в Ливане этой весной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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