Об этом Бердымухамедов сказал журналистам после третьего Анталийского дипломатического форума.

«В нынешнем году, проходящем в нашей стране под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», мы празднуем 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя. В честь юбилейной даты будут организованы грандиозные торжества. Состоится Саммит, посвященный Махтумкули Фраги, принять участие в котором также выразил желание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Возможно, на этом саммите Туркменистан станет членом Организации тюркских государств», — сказал Бердымухамедов.

Туркменистан остается единственным тюркоязычным государством в Центральной Азии, которое присутствует в ОТГ только в качестве наблюдателя, наряду с Венгрией и Северным Кипром.

В прошлом году, выступая на саммите ОТГ в Астане, Бердымухамедов предложил подготовить Дорожную карту развития сотрудничества организации в энергетическом секторе.

«Обладая богатыми нефтегазовыми месторождениями, Туркменистан проводит политику надежного и безопасного экспорта энергоносителей на мировые рынки, в частности, осуществляются поставки туркменского природного газа и электроэнергии в соседние страны и государства региона», — заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

В ноябре 2023 года на встрече в Анкаре с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил важность расширения тюркского союза.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы хотели бы видеть Туркменистан, который является членом-наблюдателем Организации тюркских государств, в качестве полноправного члена нашего семейного совета», — сказал турецкий лидер.