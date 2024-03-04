Член израильского военного кабинета Бенни Ганц собирается встретиться с высокопоставленными чиновниками администрации Байдена во время своего визита в США. Ожидаемые встречи, которые начнутся в понедельник, как сообщается, разгневали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и могут сигнализировать о растущем расколе в Тель-Авиве на фоне 5 месяцев войны в Газе.

Ганц, бывший начальник армии и министр обороны, будет принят вице-президентом Камалой Харрис.

Ганц также проведет переговоры с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает его партия «Национальное единство».

Во вторник Ганц встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который накануне призвал Нетаньяху разрешить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным ООН, региону грозит голод.

Официальный представитель партии Нетаньяху «Ликуд» заявил, что поездка Ганца была запланирована без разрешения израильского лидера. Чиновник, который пожелал остаться анонимным, сообщил, что Нетаньяху провел «жесткий разговор» с Ганцем, указав, что в стране есть «только один премьер-министр».