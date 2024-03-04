ПОЛИТИКА
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США скинули с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы
США, которые являются союзником Израиля, впервые скинули на парашютах с воздуха гуманитарную помощь для палестинцев из сектора Газа. Решение об отправки гумпомощи было принято на фоне сообщения о том, что 2,4 миллиона человек в осажденном эксклаве страдают «от острой нехватки продовольствия и голода», поскольку Израиль продолжает строго ограничивать помощь, поступающую на палестинскую территорию по суше. #Палестина #Газа #США #палестинцы #Израиль #парашюты #гумпомощь #помощь
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4 марта 2024 г.
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