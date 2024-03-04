Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о критическом ударе по террористической организации в результате операций, проведенных на территории страны и за ее пределами.

«В результате успешных операций в борьбе с терроризмом террористической организации был нанесен серьезный ущерб и ее возможности для маневра теперь сведены к минимуму», — заявил министр обороны.

На видеоконференции с участием начальника Генштаба и командующих сухопутными войсками министр Гюлер подчеркнул необходимость продолжения усилий для обеспечения национальной безопасности и защиты прав страны в условиях глобальных и региональных вызовов.

«Мы с решимостью и целеустремленностью продолжаем наши усилия <...> В дальнейшем мы не оставим без внимания ни одного участка, не пощадим сил для укрепления контроля над местностью и полного искоренения возможностей для действий и маневров террористической организации. <...> Операции по установлению абсолютного доминирования будут продолжены», — добавил Гюлер, подчеркнув важность сохранения давления на террористические группировки.