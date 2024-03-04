ТУРЦИЯ
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Турция наносит сокрушительные удары по террористам
Министр национальной обороны Яшар Гюлер объявил о значительном ослаблении террористической организации благодаря операциям внутри страны и за рубежом
Турция наносит сокрушительные удары по террористам
Яшар Гюлер / Фото: АА / Others
4 марта 2024 г.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил о критическом ударе по террористической организации в результате операций, проведенных на территории страны и за ее пределами.

«В результате успешных операций в борьбе с терроризмом террористической организации был нанесен серьезный ущерб и ее возможности для маневра теперь сведены к минимуму», — заявил министр обороны.

На видеоконференции с участием начальника Генштаба и командующих сухопутными войсками министр Гюлер подчеркнул необходимость продолжения усилий для обеспечения национальной безопасности и защиты прав страны в условиях глобальных и региональных вызовов.

«Мы с решимостью и целеустремленностью продолжаем наши усилия <...> В дальнейшем мы не оставим без внимания ни одного участка, не пощадим сил для укрепления контроля над местностью и полного искоренения возможностей для действий и маневров террористической организации. <...> Операции по установлению абсолютного доминирования будут продолжены», — добавил Гюлер, подчеркнув важность сохранения давления на террористические группировки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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