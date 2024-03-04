Что известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту?

Запись с разговором высокопоставленных военных о планах атаковать Крымский мост вызвала настоящий скандал в Германии. По данным немецких медиа, несколько военнослужащих бундесвера назвали ее подлинной. В Берлине выясняют, как произошла утечка. Что еще известно о перехвате расшифровки? #trtнарусском #крымскиймост #германия #россия #украина #крым #мост #удар #взрыв #скандал #военные #бундесвер #берлин #утечка #москва #киев #trtrussian