ПОЛИТИКА
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Что известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту?
Запись с разговором высокопоставленных военных о планах атаковать Крымский мост вызвала настоящий скандал в Германии. По данным немецких медиа, несколько военнослужащих бундесвера назвали ее подлинной. В Берлине выясняют, как произошла утечка. Что еще известно о перехвате расшифровки? #trtнарусском #крымскиймост #германия #россия #украина #крым #мост #удар #взрыв #скандал #военные #бундесвер #берлин #утечка #москва #киев #trtrussian
ьтити / Others
4 марта 2024 г.
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