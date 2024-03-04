Верховный суд США постановил, что штат Колорадо не может отстранить Дональда Трампа от участия в президентских выборах. В декабре Колорадо не допустил Трампа к выборам, ссылаясь на статью Конституции о мятеже и утверждая, что бывший президент подстрекал к беспорядкам в Капитолии в 2021 году.

Суд постановил, что такими полномочиями обладать может только Конгресс.

После вынесения решения, которое расчищает путь к участию в праймериз, Трамп сразу же заявил о своей победе в социальных сетях, назвав ее «большой победой для Америки».

Это решение положило конец попыткам и других штатов запретить ему участвовать в выборах. Мэн и Иллинойс вслед за Колорадо исключили Трампа из избирательных бюллетеней на тех же основаниях. Попытки в обоих штатах были приостановлены, пока оспаривание решения Колорадо шло до Верховного суда.

«Мы пришли к выводу, что штаты могут дисквалифицировать лиц, занимающих или пытающихся занять государственные должности», — говорится в заключении суда.

«Но штаты не имеют права по Конституции применять раздел 3 в отношении федеральных должностей, особенно президентских», — заключили судьи.

Трамп является лидером в борьбе за президентский пост от Республиканской партии и, вероятно, сразится с действующим президентом Джо Байденом на всеобщих выборах в ноябре.