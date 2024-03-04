Рейс MH370, которым летели 239 пассажиров, исчез по пути из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. Несмотря на крупнейшие в истории авиационные поиски, с тех пор практически ничего не было найдено.

За несколько дней до 10-й годовщины министр транспорта Малайзии Энтони Локе поклялся «сделать все возможное, чтобы раз и навсегда раскрыть эту тайну».

«Были внесены существенные изменения, чтобы предотвратить повторение этой трагедии, но я также четко осознаю, что задача остается незавершенной», — сказал Локе на мероприятии, посвященном памяти трагедии.

Американская компания Ocean Infinity, занимающаяся исследованием морского дна, представила «заслуживающее доверия» новое предложение по поиску, сказал Локе, не сообщив подробностей. Ранее компания уже предпринимала две безрезультатные попытки найти самолет, последний раз — в 2018 году.

«Министерство транспорта готово пригласить Ocean Infinity в Малайзию, чтобы обсудить предложение о поиске без оплаты. Мы ждем, когда Ocean Infinity предоставит подходящие даты, и я встречусь с ними в любое время, когда они будут готовы приехать в Малайзию», — сказал Локе.

Он сказал, что сделает «все возможное», чтобы получить одобрение кабинета министров на новый контракт с Ocean Infinity.

Хотя самолет так и не был найден, сообщалось об обнаружении его частей в близлежащих морях. Вдоль африканского побережья и на островах в Индийском океане были найдены фрагменты, предположительно принадлежащие исчезнувшему самолету, в том числе в Танзании, на Маврикии и острове Реюньон.